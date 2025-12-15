Français
الأخبار

مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة في العالم العربي

شارك وفد عن مجلس نواب الشعب في أشغال ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، انعقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2025، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وفق بلاغ صادر عشية الاثنين، عن المجلس.

و تضمّن جدول أعمال الورشة التي انتظمت ببادرة من منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وبرنامج الشراكة من أجل تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، مواضيع تتصل بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وفق مقاربة تقوم على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق، مع احترام الخصوصيات القانونية والاجتماعية لكل دولة.

و تمّ خلال الورشة التي شارك فيها برلمانيات وبرلمانيون، وخبراء قانونيون وقضاة، وممثلون عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية، تبادل التجارب، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات البرلمانيات والبرلمانيين في المنطقة في مجال الإصلاح التشريعي، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، فضلا عن تطوير أدوات عملية تساعد صناع القرار على تحليل النصوص القانونية القائمة واقتراح تعديلات تضمن التزاما بمبادئ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى إعداد مقترحات تشريعية نموذجية.

