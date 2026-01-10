Français
Anglais
العربية
الأخبار

مجلس نواب الشعب ينظّم الاثنين 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

مجلس نواب الشعب ينظّم الاثنين 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

ينظّم مجلس نواب الشعب، الاثنين 12 جانفي 2026، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.

و سيلتئم اليوم الدراسي حول “مقترح القانون عدد 060/2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة “، بداية من الساعة 10.00 بقاعة راضية الحداد، وفق ما نشر على صفحة مجلس نواب الشعب، مساء امس الجمعة.

و يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الى جانب الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مداخلات لكل من رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، و مديرة القروض و التشجيعات بالإدارة العامة للتمويل و الاستثمارات و الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، وفاق عميري.

كما تشهد الجسلة تدخلات لكل من المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، سنية الزغلامي، والمدير العام للتعديل والرقابة ااإحترازية الكلية بالبنك المركزي التونسي، سفيان بنور.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

348
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
335
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
291
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
277
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
265
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
262
الأخبار

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر أصحاب الصيدليات الخاصة
260
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة
256
الأخبار

تعيين طاقم تحكيم مباراة الترجي و اتحاد بن قردان
256
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى