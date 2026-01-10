مجلس نواب الشعب ينظّم الاثنين 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظّم مجلس نواب الشعب، الاثنين 12 جانفي 2026، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.

و سيلتئم اليوم الدراسي حول “مقترح القانون عدد 060/2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة “، بداية من الساعة 10.00 بقاعة راضية الحداد، وفق ما نشر على صفحة مجلس نواب الشعب، مساء امس الجمعة.

و يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الى جانب الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مداخلات لكل من رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، و مديرة القروض و التشجيعات بالإدارة العامة للتمويل و الاستثمارات و الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، وفاق عميري.

كما تشهد الجسلة تدخلات لكل من المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، سنية الزغلامي، والمدير العام للتعديل والرقابة ااإحترازية الكلية بالبنك المركزي التونسي، سفيان بنور.

