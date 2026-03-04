مجلس نواب الشعب يُشارك في اجتماع شبكة البرلمانيين الشبان للفرنكوفونية بموناكو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك عمر البرهومي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، في اجتماع شبكة البرلمانيين الشبان للمجلس البرلماني للفرنكوفونية، الذي انعقد بمقر المجلس الوطني لإمارة موناكو يومي 2 و3 مارس 2026.

ملفات مطروحة: تنقل الطلبة والكفاءات والحماية الرقمية

وتناول الاجتماع جملة من المحاور، من بينها أهم المستجدات داخل البرلمانات الوطنية الفرنكوفونية، إضافة إلى تحديات تنقل الأشخاص في الفضاء الفرنكوفوني، خاصة ما يتعلق بـ:

الطلبة

الكفاءات

ريادة الأعمال

كما تطرّق الحاضرون إلى معادلة الشهائد العلمية والحماية الرقمية للشباب في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

البيئة والمناخ: الأمم المتحدة للمحيطات ومخرجات “COP 30”

وشمل جدول الأعمال أيضا موضوع البيئة والمناخ، حيث استعرض المشاركون نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وناقشوا مخرجات مؤتمر الأطراف “COP 30”.

البرهومي يبرز أولويات البرلمان: تنقية التشريعات ومواكبة التكنولوجيا

وسجّل عضو مجلس نواب الشعب تدخلات في أغلب محاور الاجتماع، أبرز خلالها أولويات المجلس خلال هذه المدة النيابية، وفي مقدمتها:

التصدي للتضخم التشريعي

تنقية المنظومة التشريعية التونسية من القوانين التي تجاوزتها الأحداث أو سُنّت لخدمة مصالح معيّنة مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي ضمن مسار تحديث العمل التشريعي.

دعوة لآليات تقلّص آثار الانتقال الطاقي على المناخ والمحيطات

ودعا عمر البرهومي إلى البحث عن آليات لتقليص تأثيرات الانتقال الطاقي على المناخ والمحيطات، خاصة بالنسبة إلى البلدان غير المصنّعة التي تبقى، في الوقت نفسه، من أكثر البلدان تضررا من التلوث.

الرسوم الجامعية في الفضاء الفرنكوفوني: مطلب المراجعة

كما شدّد البرهومي على ضرورة مراجعة معاليم التسجيل في الجامعات العمومية الفرنكوفونية، بعد أن تضاعفت في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إلغاء بعض الحوافز التي كانت تُسند لفائدة الطلبة لتسهيل إقامتهم في البلدان الأوروبية.

