مجلس نُوّاب الشعب يُنظّم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنّان و المهن الفنيّة

ينظم مجلس نواب الشعب، الاثنين 15 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان و المهن الفنيّة، بقاعة راضية الحداد.

و يندرج مقترح هذا القانون(عدد 055/2023)، وفق ما ورد في وثيقة شرح أسبابه “في اطار تدعيم المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفنّي قصد الاعتراف بالرسالة النبيلة للفنان وباهمية الدور المناط بعهدته في تنمية الحياة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و السمو بالموقع الحضاري لبلاده”.

كما يتنزل في اطار “ضرورة تمكينه من أطر قانونية ملائمة تمكن من تنظيم المهن الفنية بشكل ينسجم وخصوصية الممارسة الثقافية ويواكب التطورات التي تشهدها المجالات الفنية ويسمج بتدعيم حقوق العاملين فيها”.

و يهدف مقترح هذا القانون الى “ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له المكانة التي يستحقها في المجتمع ويضمن له حقوقه ويحدّد واجباته وذلك اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية”.

كما يرنو الى “تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يؤطر مجالات اشتغالهم ويضمن العناية اللازمة باوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ويدعم الحق في الابداع ويسهم في النهوض بالانتاج الادبي والفني”. وفق المصدر ذاته.

و يسجل هذا اليوم الدراسي فضلا عن الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، و كلمة رئيس لجنة السياحة و الثقافة و الخدمات و الصناعات التقليدية، باديس بلحاج علي، مداخلات لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة و الصناعة و الصناعات التقليدية، و النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية، نورهان بوزيان، و النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، جمال العروي، و رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية و المهن المجاورة، ماهر الهمّامي، و رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين، وسام غرس الله و رئيسة تعاونية الفنانين و المبدعين و التقنيين في المجال الثقافي، وداد العلمي.

