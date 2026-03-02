Français
مجمعات بحث 2026: وزارة التعليم العالي تطلق دعوة وطنية لتمويل مشاريع ذات أولوية استراتيجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لإحداث مجمعات بحث بعنوان سنة 2026، في إطار توجه يهدف إلى دعم البحث العلمي الموجّه نحو القضايا التنموية والتحديات الكبرى ذات الأولوية الوطنية.

وتستهدف الدعوة الجديدة قطاعات محددة ترتبط بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية ومستدامة.

ودعت الوزارة الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز ومخابر البحث الراغبة في تكوين مجمعات بحث إلى التنسيق فيما بينها لاختيار الهياكل البحثية والاقتصادية الأنسب، وفق مجال اختصاص كل مجمع.

ويُشترط إعداد ملف الترشح بصفة جماعية من قبل جميع الأطراف المشاركة في المجمع، على أن يتولى رئيس المخبر الحامل للمشروع مهمة الإشراف على إعداد البرامج البحثية المزمع تنفيذها في إطار المجمع.

