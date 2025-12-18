مجموعة أكتيا تعيّن وليد رويس مديرًا عامًا وتعزّز حوكمتها

أعلن مجلس إدارة الشركة العائلية التولوزية مجموعة أكتيا (Actia Group)، المتخصصة عالميًا في الإلكترونيات المدمجة والأنظمة الذكية، عن تعيين وليد رويس مديرًا عامًا للمجموعة، وذلك عقب اجتماعه المنعقد في 15 ديسمبر 2025. ويخلف رويس جان-لويس بيش، الذي يحتفظ برئاسة مجلس الإدارة وسيواصل الإسهام في التوجّهين الاستراتيجي والصناعي للمجموعة.

وليد رويس، مهندس بالتكوين وإطار ذو خبرة، يشغل مناصب داخل أكتيا منذ 2007. وعلى مدى السنوات، تقلّد مسؤوليات متزايدة، واضطلع بدور محوري في التطويرين التكنولوجي والدولي للمجموعة. وقد ترأس خصوصًا Actia Engineering Services، مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة، قبل أن يؤسس في 2018 كيان Actia Africa، وهو ذراع تجارية مكرّسة لتوسّع أكتيا في القارة الإفريقية.

ومنذ 1 يناير 2025، كان وليد رويس يشغل بالفعل منصب المدير العام المفوّض المكلف بالعمليات، إلى جانب كاترين ماليه، المديرة العامة المفوّضة للمالية والاتصال، وجان-فرانسوا كالميل، المسؤول عن المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويأتي تعيينه مديرًا عامًا في إطار استمرارية إدارية واستراتيجية.

ومع قرابة 4,000 موظف حول العالم ورقم معاملات بلغ 535.1 مليون يورو في 2024، تخطو مجموعة أكتيا مرحلة جديدة عبر الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وتهدف هذه الخطوة في الحوكمة إلى مواكبة دينامية نمو المجموعة ودعم طموحاتها التكنولوجية والصناعية، في سياق دولي يتسم بتحديات متزايدة على صعيد الابتكار والقدرة التنافسية.