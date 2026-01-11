Français
مجموعة السبع: تأجيل المواعيد بسبب عيد ميلاد ترامب الثمانين !

تتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وينظم كل بلد بدوره الاجتماعات الوزارية وقمة رؤساء الدول والحكومات التي تُعقد سنويًا.

في عام 2026، حان دور فرنسا لاستضافة القمة، لكنها قررت في النهاية تأجيلها يومًا واحدًا!

والسبب؟ بسبب حفل فنون الدفاع عن النفس المختلطة المزمع إقامته في البيت الأبيض يوم 14 يونيو، حسبما ذكر موقع بوليتيكو.

تجدر الإشارة إلى أن قصر الإليزيه كان قد أعلن في البداية أن اجتماع قادة مجموعة السبع سيُعقد في 14 يونيو، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة، ويتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الثمانين، ليتم إقامته لاحقًا من 16 يونيو في إفيان لي بان، على ضفاف بحيرة ليمان.

وفي هذا التاريخ، سيقيم الرئيس الأمريكي في 14 يونيو، بمناسبة عيد ميلاده، نزالًا في فنون الدفاع عن النفس المختلطة (MMA) في البيت الأبيض.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: «نظرًا لأنه زعيم العالم الحر، رأت شركاؤنا أن مشاركة الرئيس ترامب في قمة مجموعة السبع أمر أساسي. وقد قاموا بلطف بتغيير المواعيد لأخذ جدول الرئيس الأمريكي في الاعتبار».

