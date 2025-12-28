مجموعة “حنظلة” الإيرانية السيبرانية تخترق هاتف رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت مجموعة “حنظلة” الإيرانية السيبرانية نجاح عملية اختراق الهاتف المحمول الخاص بتساحي برافرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لبيان نشرته المجموعة، فإن البيانات المسروقة تشمل مراسلات داخلية حساسة، جداول مواعيد سرية، وتفاصيل عن قرارات وتحركات جارية على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت المجموعة أن اختراق هاتف برافرمان آيفون 16 برو ماكس، ليس الآن فقط، بل إن “حنظلة”تتسلل وتستمع منذ سنوات، نفس الحارس الصامت الذي وثقتِ به– الذي قلب عالم الطفل رأسًا على عقب، وقرر من يدخل ومن يخرج، وجمع كل الأسرار الدفينة – أصبح الآن نقطة ضعفكِ الأكبر، الصندوق الذي اعتمدتِ عليه أصبح الآن بين أيدينا”.

وأضافت:” لدينا كل شيء: محادثات مشفرة، صفقات سرية، هدر أخلاقي ومالي مخزٍ، إساءة استخدام السلطة، ابتزاز، رشاوى خفية. لسنوات، كنتم تتظاهرون بأن “حنظلة” ليست بينكم. لكننا كنا في نفس الغرفة في كل مرة”.

من جهته رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه: “لم يتم اختراق هاتف تساحي برافرمان المحمول، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي اختراق في هاتفه”.

لكن مصادر أمنية كشفت أن الأجهزة المختصة تراقب الوضع عن كثب، خشية تسريب معلومات قد تمس الأمن القومي، خصوصًا في ظل التحركات الدبلوماسية والسياسية الحساسة التي يقودها نتنياهو مؤخرًا.

وجاء هذا الإعلان كأحدث تطور في سلسلة هجمات سيبرانية طالت شخصيات رفيعة المستوى في الدولة العبرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة الشؤون الحكومية والعسكرية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



