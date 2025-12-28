Français
Anglais
العربية
سياسة

مجموعة “حنظلة” الإيرانية السيبرانية تخترق هاتف رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي !

مجموعة “حنظلة” الإيرانية السيبرانية تخترق هاتف رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي !

أعلنت مجموعة “حنظلة” الإيرانية السيبرانية نجاح عملية اختراق الهاتف المحمول الخاص بتساحي برافرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لبيان نشرته المجموعة، فإن البيانات المسروقة تشمل مراسلات داخلية حساسة، جداول مواعيد سرية، وتفاصيل عن قرارات وتحركات جارية على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت المجموعة أن اختراق هاتف برافرمان آيفون 16 برو ماكس، ليس الآن فقط، بل إن “حنظلة”تتسلل وتستمع منذ سنوات، نفس الحارس الصامت الذي وثقتِ به– الذي قلب عالم الطفل رأسًا على عقب، وقرر من يدخل ومن يخرج، وجمع كل الأسرار الدفينة – أصبح الآن نقطة ضعفكِ الأكبر، الصندوق الذي اعتمدتِ عليه أصبح الآن بين أيدينا”.

وأضافت:” لدينا كل شيء: محادثات مشفرة، صفقات سرية، هدر أخلاقي ومالي مخزٍ، إساءة استخدام السلطة، ابتزاز، رشاوى خفية. لسنوات، كنتم تتظاهرون بأن “حنظلة” ليست بينكم. لكننا كنا في نفس الغرفة في كل مرة”.

من جهته رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه: “لم يتم اختراق هاتف تساحي برافرمان المحمول، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي اختراق في هاتفه”.

لكن مصادر أمنية كشفت أن الأجهزة المختصة تراقب الوضع عن كثب، خشية تسريب معلومات قد تمس الأمن القومي، خصوصًا في ظل التحركات الدبلوماسية والسياسية الحساسة التي يقودها نتنياهو مؤخرًا.

وجاء هذا الإعلان كأحدث تطور في سلسلة هجمات سيبرانية طالت شخصيات رفيعة المستوى في الدولة العبرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة الشؤون الحكومية والعسكرية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]

258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
241
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
233
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
229
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
226
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
221
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
219
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]
218
الأخبار

زعيم كوريا الشمالية يُعلّق بخصوص علاقات بلاده مع روسيا
215
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى