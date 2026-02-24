مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

الدوحة، قطر – 23 فبراير 2026 يسر مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تعلن عن إصدار تقريرها السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ،2025 الذي يسلط الضوء على تحقيق المجموعة لعاٍم آخر تميّز بالأداء القوي، والتقّدم الاستراتيجي، والالتزام المتواصل بخلق قيمة مستدامة.

وعلى الرغم من البيئة العالمية الصعبة التي اتسمت بالتوترات الجيوسياسية وتغيّر ظروف السياسات النقدية، حققت مجموعة QNB نمًوا قويًا خالل عام ،2025 مدعو ًما ببيئة اقتصادية كلية إقليمية مواتية، وتنفيذ منضبط استراتيجيتها ، ميزانيتها العمومية القوية.

أبرز المعالم الرئيسية لعام 2025

ملاحظة: سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي هو 3.64 / في 22 فبراير 2026

ارتفعت الأرباح الصافية قبل خصم ضرائب الركيزة الثانية بنسبة %10 على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار ريال قطري )5.1 مليار دوالر أمريكي(.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 44.8 مليار قطري )12.3 مليار دوالر أمريكي(، وهو ما يعكس زخم الإيرادات المتنوعة

ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند %2.6 ، مما يؤكد قوة جودة الأصول

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية بنسبة %7 لتصل إلى 1.39 تريليون ريال قطري ) 382 مليار دولار أمريكى بالطلب القوي على سندات الائتمان عبر الشبكة الدولية للمجموعة, وبمناسبة إطلاق التقرير السنوي علق سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB قائلا : “ يعكس التقرير السنوي لمجموعة QNB لعام 2025 تحقيق المجموعة لعاٍم آخر من الأداء ألإدارة القوي واستمرارها في خلق القيمة لمساهمينا. وقد ركز مجلس ألإدارة على ألإدارة الرشيدة لرأس المال، بما في ذلك برنامج إعادة شراء األسهم المتواصل وتوزيعات ٱلأرباح، مع اإلشراف الفعال على التنفيذ الٱمثل الستراتيجية المجموعة. وفي عام ،2025 اعتمدنا خطة خمسية جديدة تؤكد من جديد تطلعنا إلى الحفاظ على مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، إلى جانب استراتيجية شاملة على مستوى المجموعة بشأن ال تغير المناخي والتزامنا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام .2050 كما واصلنا تعزيز إطار الحوكمة المؤسسية لضمان الشفافية والمساءلة والمرونة مع سعينا لتعزيز مكانة المجموعة وتمكينها من تحقيق نمو مستدام طويل آلآجل ”

وأضاف السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائال:ً ” مثل 2025 عاما أخر من الاداء المتميز لمجموعة QNB، وهو ما يعكس قدرتنا على تحقيق نمو مستدام ومربح رغم الظروف الصعبة.

ولا تزال مكانتنا الرائدة في قطر تمثل ركيزة أساسية لنموذج أعمالنا الشامل، مدعومةً بالزخم الذى تشهده القطاعات الرئسية للإقتصاد و دورنا البارز بوصفنا شريكا موثوقا للشركات الوطنية الرائدة

وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ،2030 واصلنا دعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير قدراتنا التي تركز على العملاء.

. ومع انطلاقنا في تنفيذ الدورة الجديدة الستراتيجيتنا لعام ،2030 نواصل التركيز على التنفيذ الدقيق لهذه آلستراتيجية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لجميع األطراف المعنية.”

وتتوفر النسخة الكاملة من التقرير السنوي الأن على الموقع اإللكتروني لمجموعة QNB، ويمكن الوصول إليه عبر

الرابط التالي:

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/document/en/enAnnualReport2025

