Français
Anglais
العربية
مجتمع

مجهودات متواصلة للحماية المدنية بجندوبة لتجاوز مخلفات التقلبات الجوية

مجهودات متواصلة للحماية المدنية بجندوبة لتجاوز مخلفات التقلبات الجوية

تواصل مصالح الحماية المدنية بولاية جندوبة، اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، مجهوداتها بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية بكافة المعتمديات، وذلك على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الجهة.

وقد تمثلت التدخلات في فكّ العزلة عن عدد من المواطنين، وإرجاع حركة الجولان إلى نسقها العادي، إضافة إلى القيام بالمعاينات اللازمة بالمناطق المتضررة. كما شملت الجهود إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الشبكة بكامل المعتمديات المتأثرة، إلى جانب ضمان حسن سير المرافق والخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، تواصل مختلف الهياكل المتدخلة بذل مجهودات مضاعفة، كلّ حسب اختصاصه، بهدف تجاوز مخلفات سوء الأحوال الجوية، وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

426
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

328
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
314
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
294
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
292
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
264
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
261
الأخبار

الإدارة الوطنية للتحكيم تشرح أسباب تعطل تقنية “الفار” في مباراتي باردو و سوسة
257
أخر الأخبار

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي
256
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
250
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف النادي الإفريقي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى