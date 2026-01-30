مجهودات متواصلة للحماية المدنية بجندوبة لتجاوز مخلفات التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل مصالح الحماية المدنية بولاية جندوبة، اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، مجهوداتها بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إلى جانب اللجان المحلية بكافة المعتمديات، وذلك على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الجهة.

وقد تمثلت التدخلات في فكّ العزلة عن عدد من المواطنين، وإرجاع حركة الجولان إلى نسقها العادي، إضافة إلى القيام بالمعاينات اللازمة بالمناطق المتضررة. كما شملت الجهود إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الشبكة بكامل المعتمديات المتأثرة، إلى جانب ضمان حسن سير المرافق والخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، تواصل مختلف الهياكل المتدخلة بذل مجهودات مضاعفة، كلّ حسب اختصاصه، بهدف تجاوز مخلفات سوء الأحوال الجوية، وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

