Français
Anglais
العربية
الأخبار

محاكمة مرتقبة لأشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

محاكمة مرتقبة لأشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

أُحيل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي “باريس سان جرمان” الفرنسي، إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فيفري 2023، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، من محامية اللاعب والنيابة العامة في “نانتير”.
و قال اللاعب على منصة “إكس”، رداً على ذلك : “اليوم، يكفي أن تُوجَّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى و إن كنت أطعن فيها ؛ و كل ما هو قائم يثبت أنها باطلة”.
و أضاف الدولي المغربي، البالغ 27 عاما: “أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ”.
