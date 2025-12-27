محرز بوصيان يواصل المشوار على رأس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم مساء الجمعة اعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسا للجنة الوطنية الاولمبية التونسية لفترة رابعة ليواصل رئاسة اللجنة للعهدة النيابية 2025-2028 و ذلك في اعقاب الجلسة العامة الانتخابية للجنة الاولمبية التي انعقدت باحد نزل العاصمة بمشاركة 31 جامعة رياضية موزعة الى 21 جامعة اولمبية و 10 جامعات غير اولمبية فضلا عن انتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية للجنة و اعضاء مجلس التحكيم الرياضي.

و كان محرز بوصيان الذي تولى رئاسة اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ل3 فترات نيابية متواصلة (منذ 2013) المرشح الوحيد لرئاسة اللجنة في الجلسة الانتخابية.

و افرزت عملية انتخاب الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية للفترة النيابية 2025-2028 و التصريح بالنتائج من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات عن التركيبة التالية :

محرز بوصيان (رئيس) و عضوية كل من عارف البريني و نهلة بن ابراهيم و محسن التكروني و سفيان الجريبي و صابر الجلاجلة و اسكندر حشيشة و الهادي الحوار و حسين خرازي و سفيان الشواشي و الطاهر زراعي و محمد الفتني و عبد المجيد جراد و حاتم المرناوي و رضا المناعي و هادية منصور و كريم الهلالي و ايناس الهمامي (الجامعات الاولمبية) و مراد السنونسي و محمد العادل زهرة و البشير الشريف و الحبيب الشرف (الجامعات غير الاولمبية) كما تم انتخاب مروى العامري (ممثلة رياضيي النخبة).

و من جهة أخرى أفرت عملية انتخاب مجلس التحكيم الرياضي عن التركيبة التالية : أكرم الزريبي و بهاء الدين البكاري و الشاذلي الرحماني و هندة القاسمي و علي قيقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



