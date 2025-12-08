Français
Anglais
العربية
مجتمع

محكمة الاستئناف بتونس تُخفّف عقوبة طالب الطب وتقرّر الإفراج عنه

خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا حول تأجيل جميع القضايا المنشورة بالدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، واصلت الدائرة المذكورة، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، النظر بشكل عادي في عدد من الملفات، من بينها قضية طالب الطب محمد جهاد المجدوب، المحكوم ابتدائيًا بالسجن لمدة عشر سنوات وبالخضوع للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

وقد حضر المتهم جلسة المحاكمة مرفوقًا بمحاميه، الذي طلب تأجيل النظر في القضية، في حين تمسك المجدوب بمحاكمته دون أي تأخير إضافي، مؤكدًا رغبته في تسريع الإجراءات القضائية.

وبعد المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها الاستئنافي القاضي بتأكيد الإدانة من حيث المبدأ، مع تخفيف العقوبة السجنية إلى عامين فقط والحط من مدة المراقبة الإدارية إلى سنة واحدة. ويترتب عن هذا القرار الإفراج الفوري عن المتهم، باعتبار أن المدة التي قضاها خلف القضبان تغطي الفترة المحكوم بها بعد التخفيف.

ويمثل هذا التطور القضائي محطة لافتة في ملف أثار اهتمام الرأي العام، لا سيما مع الجدل القائم حول مسار محاكمة الطلبة والشباب في قضايا مرتبطة بالإرهاب وسبل التوفيق بين مقتضيات الأمن وحقوق الدفاع.

