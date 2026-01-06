Français
Anglais
العربية
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام

أقرّت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء، بوزارة الداخلية، والقاضي بالسّجن ثمانية أعوام في حق جميع المتّهمين في هذه القضية، حسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و في ماي الماضي، كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أصدرت، أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حقّ 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضّد 3 متهمين كانوا بحالة فرار.

و وجهت للمتهمين تُهم بـ “اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها”.

و كان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد تعهّد بالبحث في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية بعد “حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة”.

و كانت “هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، قد طالبت وزارة الداخلية بالافراج عن هذه الوثائق لعلاقتها بملفّ الشهيدين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

473
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

419
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
344
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
330
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
297
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
290
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
270
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
270
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
259
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
256
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى