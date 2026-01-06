محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقرّت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء، بوزارة الداخلية، والقاضي بالسّجن ثمانية أعوام في حق جميع المتّهمين في هذه القضية، حسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و في ماي الماضي، كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أصدرت، أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حقّ 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضّد 3 متهمين كانوا بحالة فرار.

و وجهت للمتهمين تُهم بـ “اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها”.

و كان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد تعهّد بالبحث في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية بعد “حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة”.

و كانت “هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، قد طالبت وزارة الداخلية بالافراج عن هذه الوثائق لعلاقتها بملفّ الشهيدين.

