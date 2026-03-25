محكمة التحكيم الرياضي : وصول استئناف الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، يوم الأربعاء، أنها تسلمت استئنافا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية قرار نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر في 17 مارس الجاري اعتبار منتخب السنغال خاسرا في النهائي بالانسحاب، ومنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

وقال بيان المحكمة إن الاستئناف يطالب بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي وإعلان السنغال بطلة للمسابقة، كما يتضمن طلا لتعليق المهلة المحددة لتقديم مذكرة الاستئناف إلى حين نشر الأسباب الكاملة للقرار، التي لم تُرفق بالحكم الصادر.

وأضافت المحكمة أنه سيتم تعيين هيئة تحكيم للنظر في القضية، مع تحديد جدول زمني للإجراءات لاحقا، مشيرة إلى أن الطرف المستأنف يُمنح عادة 20 يوا لتقديم مذكرته القانونية، تليها مهلة مماثلة للطرفين الآخرين للرد.

وأوضحت أن الجدول الزمني النهائي لم يُحدد بعد، في ظل طلب تعليق الآجال، كما لم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع.

وقال المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماتيو ريب، إن المؤسسة “مجهزة بالكامل للتعامل مع هذا النوع من النزاعات”، مضيفا أنها ستسعى إلى معالجة القضية في أقرب وقت ممكن مع ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.

وتبقى الإجراءات الجارية سرية، وفق ما أكدته المحكمة، التي أشارت إلى أنها ستقدم تحديثات لوسائل الإعلام عند تحديد موعد الجلسة.

