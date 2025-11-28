Français
الأخبار

محمد صلاح يخصص 6% من ثروته لأعمال خيرية 

محمد صلاح يخصص 6% من ثروته لأعمال خيرية 

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الإنقليزي، خصص نحو 6% من ثروته للأعمال الخيرية، في لفتة تعكس رغبته في إحداث أثر إيجابي خارج الملاعب.

توجهت مساهمات صلاح بشكل رئيسي لدعم أهالي قريته نجريج في محافظة الغربية، عبر مشاريع في مجالات الصحة و التعليم، شملت دعم المؤسسات الطبية المحلية، وبناء مدارس و مراكز خدمية، بهدف تحسين جودة الحياة لسكان القرية.

و شملت هذه المبادرات دعم المستشفيات المحلية، إنشاء مدارس و مراكز خدمية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان و توفير فرص تعليمية أفضل للأطفال والشباب.

و شملت هذه المبادرات دعم المستشفيات المحلية، إنشاء مدارس و مراكز خدمية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان و توفير فرص تعليمية أفضل للأطفال والشباب.

