محمد صلاح يخصص 6% من ثروته لأعمال خيرية 

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الإنقليزي، خصص نحو 6% من ثروته للأعمال الخيرية، في لفتة تعكس رغبته في إحداث أثر إيجابي خارج الملاعب.

توجهت مساهمات صلاح بشكل رئيسي لدعم أهالي قريته نجريج في محافظة الغربية، عبر مشاريع في مجالات الصحة و التعليم، شملت دعم المؤسسات الطبية المحلية، وبناء مدارس و مراكز خدمية، بهدف تحسين جودة الحياة لسكان القرية.

