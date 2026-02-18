Français
اقتصاد وأعمال

محمد عزيز بوحجبة رئيس الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة يدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ منظومة زراعة الكولزا (السلجم الزيتي) في تونس (تصريح)

تواجه منظومة زراعة الكولزا (السلجم الزيتي) في تونس عديد الصعوبات أهمها تفاوت وتذبذب في الأسعار في الأسواق العالمية حيث تراجعت الأسعار لأنها زراعة تعاقدية تأثرت كثيراً بالتقلبات الجيوسياسية العالمية.

وانحدرت الأسعار عند الإنتاج في السنوات الأخيرة في تونس من 180 دينار للقنطار إلى 145 دينار للقنطار وهذا الأسعار ولايشجع هذا الانخفاض الفلاحين خاصةً في المناطق ذات المردودية المحدودة.

وفي تصريح حصري لتونس الرقمية دعا محمد عزيز بوحجبة رئيس الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة سلطات الإشراف إلى تدخل عاجل لإنقاذ منظومة زراعة الكولزا في تونس خاصةً عبر اتخاذ القرارات العاجلة لاسيما مراجعة وتعديل الأسعار.

ودعا محمد عزيز بوحجبة إلى تدخل الدولة لتعديل السوق بطريقة إيجابية عبر بعث صندوق خاص مراعاةً لمصالح كل المتدخلين في هذه المنظومة لأن إنخفاض مردوديتها يحد من ديمومتها ما من شأنه أن يؤثر مباشرةً على الفلاح وهو الحلقة الأهم في هذه المنظومة.

واضاف محمد عزيز بوحجبة أن عديد الفلاحين يواصلون حالياً زراعة الكولزا بالرغم من تراجع الأسعار مع العلم أن المصنع الوحيد لتحويل الكولزا إلى زيت و فيتورة الكولزا اضطر إلى خفض الأسعار عند الشراء من المزودين مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة حيث تم زراعة 12 ألف هكتار فقط من أصل 20 ألف هكتار مبرمجة.

و يذكر أن زراعة الكولزا أثبتت جدواها على الدورة الزراعية وتنظيم الزراعات الكبرى وتتلاءم خاصة في الصمود أمام فترات الجفاف الطويلة و تحيين التربة خاصة من حيث تخزين المواد العضوية التي تضم في التربة لسنوات طويلة.

ولزراعة الكولزا أثرٌ إيجابي على الميزان التجاري الغذائي حيث يمكن أن تمكن من خفض قيمة الواردات من الزيوت النباتية و المواد الأولية للتغذية الحيوانية إلى حدود 500 مليون دينار.

تطور زراعة السلجم الزيتي في تونس

أالمساحات المزروعة (هك)

2014/2015: 856
 2015/2016: 1379
 2016/2017: 3077
 2017/2018: 5440
 2018/2019: 8500
 2019/2020: 12700
 2020/2021: 13800
 2021/2022: 12000
 2022/2023: 18000
 2023/2024: 20000
 2024/2025: 12550

المساحات المحصودة (هك)

2014/2015: 463
 2015/2016: 1134
 2016/2017: 2010
 2017/2018: 4474
 2018/2019: 8200
 2019/2020: 11900
 2020/2021: 13800
 2021/2022: 5270
 2022/2023: 8433
 2023/2024: 14000
 2024/2025: 12550

تعليقات

