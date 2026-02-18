محمد عزيز بوحجبة رئيس الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة يدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ منظومة زراعة الكولزا (السلجم الزيتي) في تونس (تصريح)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواجه منظومة زراعة الكولزا (السلجم الزيتي) في تونس عديد الصعوبات أهمها تفاوت وتذبذب في الأسعار في الأسواق العالمية حيث تراجعت الأسعار لأنها زراعة تعاقدية تأثرت كثيراً بالتقلبات الجيوسياسية العالمية.

وانحدرت الأسعار عند الإنتاج في السنوات الأخيرة في تونس من 180 دينار للقنطار إلى 145 دينار للقنطار وهذا الأسعار ولايشجع هذا الانخفاض الفلاحين خاصةً في المناطق ذات المردودية المحدودة.

وفي تصريح حصري لتونس الرقمية دعا محمد عزيز بوحجبة رئيس الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة سلطات الإشراف إلى تدخل عاجل لإنقاذ منظومة زراعة الكولزا في تونس خاصةً عبر اتخاذ القرارات العاجلة لاسيما مراجعة وتعديل الأسعار.

ودعا محمد عزيز بوحجبة إلى تدخل الدولة لتعديل السوق بطريقة إيجابية عبر بعث صندوق خاص مراعاةً لمصالح كل المتدخلين في هذه المنظومة لأن إنخفاض مردوديتها يحد من ديمومتها ما من شأنه أن يؤثر مباشرةً على الفلاح وهو الحلقة الأهم في هذه المنظومة.

واضاف محمد عزيز بوحجبة أن عديد الفلاحين يواصلون حالياً زراعة الكولزا بالرغم من تراجع الأسعار مع العلم أن المصنع الوحيد لتحويل الكولزا إلى زيت و فيتورة الكولزا اضطر إلى خفض الأسعار عند الشراء من المزودين مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة حيث تم زراعة 12 ألف هكتار فقط من أصل 20 ألف هكتار مبرمجة.

و يذكر أن زراعة الكولزا أثبتت جدواها على الدورة الزراعية وتنظيم الزراعات الكبرى وتتلاءم خاصة في الصمود أمام فترات الجفاف الطويلة و تحيين التربة خاصة من حيث تخزين المواد العضوية التي تضم في التربة لسنوات طويلة.

ولزراعة الكولزا أثرٌ إيجابي على الميزان التجاري الغذائي حيث يمكن أن تمكن من خفض قيمة الواردات من الزيوت النباتية و المواد الأولية للتغذية الحيوانية إلى حدود 500 مليون دينار.

تطور زراعة السلجم الزيتي في تونس

أالمساحات المزروعة (هك)

2014/2015: 856

2015/2016: 1379

2016/2017: 3077

2017/2018: 5440

2018/2019: 8500

2019/2020: 12700

2020/2021: 13800

2021/2022: 12000

2022/2023: 18000

2023/2024: 20000

2024/2025: 12550

المساحات المحصودة (هك)

2014/2015: 463

2015/2016: 1134

2016/2017: 2010

2017/2018: 4474

2018/2019: 8200

2019/2020: 11900

2020/2021: 13800

2021/2022: 5270

2022/2023: 8433

2023/2024: 14000

2024/2025: 12550

