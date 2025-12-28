محمّد صلاح يتسبّب في غرامة و تحذير لمنتخب مصر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” غرامة على المنتخب المصري بسبب عدم التزام لاعبيه و أفراد من الجهاز الفني بقواعد التغطية الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

فبعد نهاية مباراة مصر وزيمبابوي يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، سارع لاعبو المنتخب المصري إلى مغادرة الملعب، ولاحقا ظهرت لقطات لقائد الفريق محمد صلاح و هو يمر مسرعا عبر المنطقة المختلطة دون التوقف للحديث إلى الصحفيين الذين حاولوا إجراء مقابلة معه.

و ذكر موقع “غيف مي سبورت” البريطاني، أن بقية لاعبي مصر تصرفوا بالطريقة نفسها و هو ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار أميركي، كما وجّه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤولي منتخب مصر من تكرار الموقف.

و بحسب الصحفي الإفريقي ميكي جونيور فقد “امتنع اللاعبون والجهاز الفني عن التواصل مع وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة”، مضيفا “مرّ الوفد بأكمله أمام الصحفيين دون الرد على أسئلة ما بعد المباراة، وهو ما يُعدّ انتهاكا صريحا لالتزامات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه الإعلام”.

و أكد “كاف” أنه بصدد فرض عقوبات أشد في حال عدم الالتزام بالقواعد مرة أخرى، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بما سماها بـ”الواجبات الإعلامية”.

