Français
Anglais
العربية
الأخبار

محمّد صلاح يتسبّب في غرامة و تحذير لمنتخب مصر

محمّد صلاح يتسبّب في غرامة و تحذير لمنتخب مصر

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” غرامة على المنتخب المصري بسبب عدم التزام لاعبيه و أفراد من الجهاز الفني بقواعد التغطية الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

فبعد نهاية مباراة مصر وزيمبابوي يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، سارع لاعبو المنتخب المصري إلى مغادرة الملعب، ولاحقا ظهرت لقطات لقائد الفريق محمد صلاح و هو يمر مسرعا عبر المنطقة المختلطة دون التوقف للحديث إلى الصحفيين الذين حاولوا إجراء مقابلة معه.

و ذكر موقع “غيف مي سبورت” البريطاني، أن بقية لاعبي مصر تصرفوا بالطريقة نفسها و هو ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار أميركي، كما وجّه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤولي منتخب مصر من تكرار الموقف.

و بحسب الصحفي الإفريقي ميكي جونيور فقد “امتنع اللاعبون والجهاز الفني عن التواصل مع وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة”، مضيفا “مرّ الوفد بأكمله أمام الصحفيين دون الرد على أسئلة ما بعد المباراة، وهو ما يُعدّ انتهاكا صريحا لالتزامات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه الإعلام”.

و أكد “كاف” أنه بصدد فرض عقوبات أشد في حال عدم الالتزام بالقواعد مرة أخرى، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بما سماها بـ”الواجبات الإعلامية”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

283
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
253
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
240
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
228
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
222
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
222
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
217
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
214
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى