مختصّ في المناخ يكشف تفاصيل حالة الطّقس خلال هذا الأسبوع [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الإثنين، 29 ديسمبر 2025، الخبير في البيئة و المناخ عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الطّقس الحالي يتميّز بخروج تونس من الكتلة الهوائيّة القطبيّة الموجودة خلال الـ 3 أيّام الأخيرة و التي ساهمت في نزول كميات هامة من الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية و ذلك في إطار ما يسمى بالرّجوع الشّرقي.

و أوضح أنّ درجات الحرارة خلال الفترة الاخيرة كانت بين الهواء القطبي و بين البحر المتوسّط الذّي لا يزال يعتبر دافئ، مما يتسبب في تبخرّ هم و ينتج عن ذلك نزول أمطار غزيرة على السّواحل التّونسية.

و قال المتحدّث إنّه وفق نماذج مرصد كوبرنيكوس فإنّ طقس اليوم و غدا و بعد غد يتميز بوجود مرتفع جوي قادم من جنوب الصّحراء يجعل من الكتل الهوائيّة القطبية الباردة القادمة من القطب الشّمالي إمّا عن طريق المحيط الأطلسي أو عن طريق أوروبا الشّرقية، ذات تأثير ضعيف، مما يعني أنّه بالنّسبة لليوم و غدا لا توجد إمكانية لتقلبات جوّية كبرى و لا توجد سحب كثيفة أيضا.

أمّا بالنّسبة ليوم الخميس و الجمعة فإنّ توقعات كوبرنيكوس تفيد بأنّ الطّقس سيتغير نوعا ما في منطقة شمال إفريقيا و غرب المتوسط و تكون هناك بعض الأعاصير الصغيرة و بعض الأمطار و انخفاض في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين و سنكون و فق نفس المصدر في وضعيّة الشّتاء من حيث نسبة الرّطوبة و سرعة الرياح، وفق قول الهنتاتي.

و أشار المختص في البيئة و المناخ إلى أنّه بالنّسبة للمعهد الوطني للرّصد الجوي فلم تصدر إلى حدّ الآن توقعاته بالنّسبة للاسبوع الحالي، و قدّم فقط حالة الطّقس كيف ستكون اليوم الاثنين حيث ستتميز باستقرار نسبي بأغلب مناطق تونس باستثناء منطقة الشّمال الغربي التي ستشهد بعض الخلايا و التي هي من مخلفات الكتلة الهوائيّة الباردة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



