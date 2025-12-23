Français
مخطط التنمية 2026-2030 : ما حجم ميزانيته؟ الجمعي الزويدي يشرح فلسفته وأهدافه (فيديو)

كشف الجمعي الزويدي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن ميزانية مخطط التنمية لسنة 2026-2030 تُقارب الـ25 مليار دينار باعتبار انه تم رصد 5 مليار دينار تقريبا لكل سنة.

وأوضح الزويدي أن المخطط التنموي الجديد يرتكز على منهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي وصولًا إلى الوطني، معتبرا على أن المشاريع المقترحة نابعة مباشرة من احتياجات أبناء هذه الجهات وهذا في حدّ ذاته انتصار وفق تعبيره.

ولفت محدثنا الى أن الإمكانات المادية تبقى طبعا مُحددة لإنجاز أي مشروع لذلك سيتم العمل على انجاز الأكثر نجاعة عبر ترتيب المشاريع وفق أوليتها التنموية.

