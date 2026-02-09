Français
مخطط التنمية 2026-2030: متى يكون على طاولة البرلمان بغرفتيه.. الجمعي الزويدي يُوضح (فيديو)

أكد النائب الجمعي الزويدي، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مخطط التنمية 2026–2030 أصبح جاهزًا، وهو حاليًا في انتظار عرضه على مجلس وزاري، تمهيدًا لإحالته لاحقًا إلى الغرفتين النيابيتين للشروع في دراسته.

عرض مرتقب على مجلس وزاري قبل الإحالة إلى البرلمان

ورجّح الزويدي أن يُعرض مشروع مخطط التنمية في الفترة القليلة القادمة على البرلمان بغرفتيه، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط استغرقت نحو 8 أشهر منذ تسلّمها النسخة الأولية للمخطط من الهياكل المنتخبة.

وقال في هذا السياق:

“أخذت وزارة الاقتصاد حوالي ثمانية أشهر منذ تسلمها النسخة الأولية لمخطط التنمية من الهياكل المنتخبة، وبالتالي أرجّح أن يكون المخطط قريبًا، خلال هذا الشهر، على طاولة البرلمان بغرفتيه، لتنطلق إثر ذلك مرحلة ماراطون الأشغال”.

دراسة النسخة الأولية داخل الهياكل المنتخبة

وأشار النائب إلى أن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعكفون حاليًا على دراسة النسخة الأولية التي أعدّتها الهياكل المنتخبة، والتي تشمل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك في إطار الإعداد المسبق لمناقشة المخطط بشكل معمّق.

المسار الإجرائي للمصادقة على مخطط التنمية

وأوضح الزويدي أن المسار الإجرائي لمخطط التنمية ينصّ على أنه عقب مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع المخطط، يتم إحالته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة دراسته والمصادقة عليه، قبل دخوله حيّز التنفيذ.

 

