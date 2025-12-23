Français
مخطط التنمية 2026-2030: من يملك الكلمة العليا بين الغرفتين البرلمانيّتين؟ الجمعي الزويدي يُوضح (فيديو)

رجّح المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب الجمعي الزويدي في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن تنطلق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030 كحد أقصى في شهر مارس 2026.

وأوضح الزويدي أنه وفق المعطيات التي لديه فان مخطط التنمية سيكون لدى الغرفتين التشريعين خلال شهر فيفري 2026 كاشفا أنه اجرائيا كل غرفة تناقش وتصوت منفردة على مخطط التنمية وفي صورة وجود اختلافات يتم تكوين لجنة متناصفة من الغرفتين لبحث التوافق بينهما واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان الكلمة العليا تكون للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ولفت النائب الى أن مخطط التنمية 2026-2030 يمر على 3 مراحل أساسية، الأولى عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وهذا تم بنجاح ووقع تثبيت ما يقارب 37 ألف مشروع نابع من الإرادة الشعبية وفق تعبيره.

وتتمثل المرحلة الثانية وفق محدثنا في مرحلة التأليف والتحكيم والتي تتم صلب وزارة الاقتصاد والتخطيط مضيفا “وستضاف الى هذه المشاريع التي هي الآن لدى الوزارة المخططات القطاعية والتي ستحضرها الهياكل الإدارية على أن تحكم بينها الوزارة لتحصل على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 على أن يتم ارسال مشروع المخطط الى مجلس نواب الشعب والى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويمكن إضافة تعديلات عليه”.

وتكون المرحلة الثالثة الختامية تصويت الغرفتين التشريعيتين على مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

