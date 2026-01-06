Français
مدافع مانشستر سيتي غفارديول يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنقليزي أن ‌مدافعه يوسكو غفارديول سيخضع لجراحة هذا الأسبوع ‍بسبب إصابة في قصبة ​الساق.

و كان اللاعب الكرواتي البالغ من العمر ‌23 عاما قد استبدل في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال مباراة يوم الأحد أمام تشيلسي ‌التي انتهت بالتعادل 1-1.

و قال سيتي في بيان “سيخضع المدافع لجراحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ‍ولا يزال التقييم مستمرا لتحديد مدى الإصابة و توقعات التعافي”.

و يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم برصيد 42 نقطة، بفارق ​ست نقاط ‌عن المتصدر أرسنال.

كما خرج المدافع روبن ​دياز بسبب الإصابة في مباراة تشيلسي و يغيب كذلك قلب دفاع ​منتخب إنقلترا جون ستونز.

