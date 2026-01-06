مدافع مانشستر سيتي غفارديول يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنقليزي أن مدافعه يوسكو غفارديول سيخضع لجراحة هذا الأسبوع بسبب إصابة في قصبة الساق.
و كان اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 23 عاما قد استبدل في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال مباراة يوم الأحد أمام تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1.
و قال سيتي في بيان “سيخضع المدافع لجراحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولا يزال التقييم مستمرا لتحديد مدى الإصابة و توقعات التعافي”.
و يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم برصيد 42 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال.
كما خرج المدافع روبن دياز بسبب الإصابة في مباراة تشيلسي و يغيب كذلك قلب دفاع منتخب إنقلترا جون ستونز.
