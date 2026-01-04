Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب أجنبي على رأس المنتخب التونسي؟ عضو الجامعة يوضح

مدرب أجنبي على رأس المنتخب التونسي؟ عضو الجامعة يوضح

أكد منوبي الطرودي، عضو الجامعة التونسية لكرة القدم، أن مسألة تعيين مدرب المنتخب الوطني التونسي ما تزال مطروحة على طاولة المكتب الجامعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ في غضون أسبوع واحد.

و أوضح الطرودي، في تصريح لبرنامج الأحد الرياضي ، أن الخيارات المطروحة تشمل إما التعاقد مع مدرب أجنبي ذي قيمة عالية يرقى إلى مستوى تطلعات الجماهير التونسية، أو الاعتماد على مدرب تونسي مع إطار فني تونسي، معتبرًا أن كل الاحتمالات تبقى واردة في هذه المرحلة.

و شدد عضو الجامعة على أن قرار تعيين المدرب لا يُفرض على أي طرف بعينه، بل هو خيار جماعي يعود بالأساس إلى المكتب الجامعي، الذي سيأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة والمعايير الفنية قبل الحسم النهائي.

و ختم الطرودي تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة تسعى إلى اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة المنتخب الوطني، سواء تعلق الأمر بمدرب تونسي أو أجنبي، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

632
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

318
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
292
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
289
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
285
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
278
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
262
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
262
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
259
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
245
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى