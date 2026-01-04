مدرب أجنبي على رأس المنتخب التونسي؟ عضو الجامعة يوضح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد منوبي الطرودي، عضو الجامعة التونسية لكرة القدم، أن مسألة تعيين مدرب المنتخب الوطني التونسي ما تزال مطروحة على طاولة المكتب الجامعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ في غضون أسبوع واحد.

و أوضح الطرودي، في تصريح لبرنامج الأحد الرياضي ، أن الخيارات المطروحة تشمل إما التعاقد مع مدرب أجنبي ذي قيمة عالية يرقى إلى مستوى تطلعات الجماهير التونسية، أو الاعتماد على مدرب تونسي مع إطار فني تونسي، معتبرًا أن كل الاحتمالات تبقى واردة في هذه المرحلة.

و شدد عضو الجامعة على أن قرار تعيين المدرب لا يُفرض على أي طرف بعينه، بل هو خيار جماعي يعود بالأساس إلى المكتب الجامعي، الذي سيأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة والمعايير الفنية قبل الحسم النهائي.

و ختم الطرودي تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة تسعى إلى اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة المنتخب الوطني، سواء تعلق الأمر بمدرب تونسي أو أجنبي، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة

