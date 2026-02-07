مدرب الأولمبي الباجي : حققنا انتصارا صعبا و مستحقا أمام مستقبل سليمان [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرب الأولمبي الباجي لطفي السليمي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه حقق اليوم انتصارا صعبا و مستحقا أمام مستقبل سليمان ضمن منافسات الجولة الخامسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و أضاف : ” انتصار اليوم مستحق لأننا قدّمنا مقابلة كبيرة جدا و سيطرنا على طيلة ردهات المواجهة.”

و زاد : ” خلقنا فرصا عديدة خلال شوطي المباراة ر مع ذلك ارتبكنا قليلا عندما أضعنا ضربة جزاء و عندما تم إلغاء هدف لصالحنا.”

و ختم : ” نجحنا على المستوى التكتيكي إذ تمكنا من إصلاح الأمور عن طريق القيام بالتغييرات اللازمة و سيطرنا على وسط الميدان لذلك تمكّنا من الإنتصار.”

