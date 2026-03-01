مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرّب الأولمبي الباجي لطفي السليمي في تصريح لتونس الرقمية أن فريقه سيسترجع خدمات العديد من اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

و أضاف محدثنا أنّ العمل متواصل من أجل تفادي النزول إلى الرّابطة الثانية مشيرا إلى أنّ المشوار مازال طويلا إلى غاية نهاية الموسم و أنّ كل مقابلة ستكون حاسمة.

و زاد : ” صحيح أنّنا انهزمنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و مازال بإمكان الأولمبي الباجي إقتلاع العديد من النقاط.”

و ختم : ” الجماهير كانت تنتظر منا مردودا أفضل اليوم و لكن الأخطاء الفردية أثرت على مردود العديد من اللاعبين.

