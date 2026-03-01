Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]

أكّد مدرّب الأولمبي الباجي لطفي السليمي في تصريح لتونس الرقمية أن فريقه سيسترجع خدمات العديد من اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

و أضاف محدثنا أنّ العمل متواصل من أجل تفادي النزول إلى الرّابطة الثانية مشيرا إلى أنّ المشوار مازال طويلا إلى غاية نهاية الموسم و أنّ كل مقابلة ستكون حاسمة.

و زاد : ” صحيح أنّنا انهزمنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و مازال بإمكان الأولمبي الباجي إقتلاع العديد من النقاط.”

و ختم : ” الجماهير كانت تنتظر منا مردودا أفضل اليوم و لكن الأخطاء الفردية أثرت على مردود العديد من اللاعبين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
الأخبار

عاجل: سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

233
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
227
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور
225
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
221
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
213
الأخبار

تونس: وزارة الصحة تقتني 117 منظار جراحي عالي الدقة بكلفة ناهزت 32 مليون دينار
209
الأخبار

اليمن: الحوثيون يعلنون استئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر
199
الأخبار

اشتباكات على الحدود الليبية – النيجرية
198
اقتصاد وأعمال

جلسة عمل في وزارة الصحة لتعزيز تموقع تونس كقطب إقليمي لتصدير الخدمات الصحية
197
الأخبار

سفارة تونس في عمان تدعو أفراد الجالية لتوخي الحيطة و الحذر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى