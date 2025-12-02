مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر على جاهزية لاعبيه لخوض مباراة السودان المحدد لها الواحدة بعد الزّوال غداً الأربعاء، بملعب “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025.

و قال مجيد بوقرة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية، إن المنتخب الجزائري سيسعى للمحافظة على اللقب الذي أحرزه في 2021، مضيفًا، “مبارة الغد أمام المنتخب السوداني ستكون صعبة في ظل القدرات الفنية و البدنية العالية للمنافس الذي يخوض هذه البطولة بدوافع كبيرة”.

و أوضح المدرب أن بطولة كأس العرب تعد من المنافسات الصعبة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات إذ لا توجد مباراة سهلة، بدليل ما حدث أمس عندما فازت سوريا على تونس و انتصرت فلسطين على قطر المستضيفة.

و أشار بوقرة إلى أنّ المباراة تتطلب قدرا كبيرا من الحذر و على جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الجزائري أن يكونوا في حالة عالية من التركيز لأن الحالة النفسية مهمة للغاية في مثل هذه المباريات التي تتطلب إظهار الروح القتالية و التعامل مع المجريات كما يجب.

و يشارك منتخب الجزائر الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، بقائمة شابة تعتمد في غالبيتها العظمى على اللاعبين المحليين الذين خاضوا مؤخراً منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، مع بعض التعديلات الطفيفة التي شملت استدعاء بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة.

كما ضمّت القائمة سبعة أسماء سبق لها اعتلاء منصات التتويج في كأس العرب 2021، يتقدمهم نجم النهائي السابق أمير سعيود، إلى جانب ياسين براهيمي، و المدافعين عبد القادر بدران و محمد أمين توقاي، كما تشمل القائمة عدداً من اللاعبين الذين كانوا جزءاً من إنجاز الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019، وعلى رأسهم الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني، و المدافع يوسف عطال، والجناح آدم وناس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



