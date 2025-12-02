Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان

أكّد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر على جاهزية لاعبيه لخوض مباراة السودان المحدد لها الواحدة بعد الزّوال غداً الأربعاء، بملعب “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025.

و قال مجيد بوقرة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية، إن المنتخب الجزائري سيسعى للمحافظة على اللقب الذي أحرزه في 2021، مضيفًا، “مبارة الغد أمام المنتخب السوداني ستكون صعبة في ظل القدرات الفنية و البدنية العالية للمنافس الذي يخوض هذه البطولة بدوافع كبيرة”.

و أوضح المدرب أن بطولة كأس العرب تعد من المنافسات الصعبة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات إذ لا توجد مباراة سهلة، بدليل ما حدث أمس عندما فازت سوريا على تونس و انتصرت فلسطين على قطر المستضيفة.

و أشار بوقرة إلى أنّ المباراة تتطلب قدرا كبيرا من الحذر و على جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الجزائري أن يكونوا في حالة عالية من التركيز لأن الحالة النفسية مهمة للغاية في مثل هذه المباريات التي تتطلب إظهار الروح القتالية و التعامل مع المجريات كما يجب.

و يشارك منتخب الجزائر الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، بقائمة شابة تعتمد في غالبيتها العظمى على اللاعبين المحليين الذين خاضوا مؤخراً منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، مع بعض التعديلات الطفيفة التي شملت استدعاء بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة.

كما ضمّت القائمة سبعة أسماء سبق لها اعتلاء منصات التتويج في كأس العرب 2021، يتقدمهم نجم النهائي السابق أمير سعيود، إلى جانب ياسين براهيمي، و المدافعين عبد القادر بدران و محمد أمين توقاي، كما تشمل القائمة عدداً من اللاعبين الذين كانوا جزءاً من إنجاز الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019، وعلى رأسهم الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني، و المدافع يوسف عطال، والجناح آدم وناس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

513
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

308
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
292
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
278
الأخبار

رئاسة الحكومة : “يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية”
260
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]
258
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
254
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
249
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
238
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)
235
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى