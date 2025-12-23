مدرب الجزائر يكشف أبرز المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، أن المفاجآت واردة دائما فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يتنافس “محاربى الصحراء” فى النسخة الحالية من البطولة المقامة في المغرب مع منتخبات “السودان، بوركينا فاسو و غينيا الاستوائية”.

و قال بيتكوفيتش فى تصريحاته للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”: “نتنافس في مجموعة مثيرة و شديدة التنافس. المنتخبات الثلاثة تمتلك أساليب لعب مختلفة.

و قد رأينا ذلك في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، المفاجآت تبقى ممكنة دائمًا. لذلك، يجب احترام كل منافس و التحلي بالتواضع و في الوقت نفسه الفخر بما نحن عليه و الاعتماد على قيمنا الخاصة”.

و أضاف عن حظوظ الجزائر فى أمم أفريقيا 2025 : “أنا واثق. أؤمن بصدق أننا نملك الإمكانيات للتأهل إلى الدور الثاني. دوري هو نقل هذه القناعة إلى اللاعبين، وإظهار أننا قادرون على القيام بأشياء جيدة معًا”، موضحا “الأهم هو عدم الالتفات كثيرًا إلى الخلف. يجب عيش الحاضر، العمل يوميًا، والتطور كل يوم. الماضي تجربة وليس عبئًا. علينا التركيز على ما يمكن تحسينه اليوم”.

و كشف مدرب الجزائر عن رأيه حول أبرز المرشحين للتتويج باللقب الأفريقى قائلا “يصعب دائمًا تحديد ذلك، لأن هذه البطولة مليئة بالمفاجآت. فوز منتخب كوت ديفوار الأخير خير دليل.

في هذه النسخة، يمتلك منتخب المغرب أفضلية طفيفة، لأنه يلعب على أرضه ويأتي بعد كأس عالم ممتازة. لكن ما لا يقل عن 5 أو 6 منتخبات يمكنها شرعًا المنافسة على اللقب”.

