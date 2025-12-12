مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبر مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر بعد نهاية مباراة فريقه مع السعودية عن الحالة النفسية الصعبة التي عاشها اللاعبون قبل اللقاء.

و أوضح أبو جزر أن الفريق واجه ظروفاً استثنائية، حيث أثرت الأحداث المؤلمة على معنويات اللاعبين، وقال: … ما بتتخيلوا الحالة النفسية اللي حضرنا حالنا فيها للمباراة، حالة صعبة جداً جداً جداً”.

و أضاف أن الفريق تلقى صوراً من المخيمات، بعزة في امطار غزيرة ، ووصول خبر وفاة ابنة عمي بسبب البرد، ما زاد من صعوبة التحضير.

لكنه أكد في الوقت ذاته: “رغم كل هذه الظروف، قدرنا نزرع بسمة… هاي الظروف كلها، هذا أكثر شيء كنا كمنتخب سعداء وأكتر شيء كنا نحاول”.

و أشار أبو جزر إلى أن التركيز على إسعاد الجماهير وإظهار روح الفريق كان المحرك الأساسي لهم خلال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم رغم

التحديات الكبيرة.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني قد انهز بهدفين مقابل هدف أمام السعودية ، ما تسبب في إقصائه من البطولة، بينما تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي.

