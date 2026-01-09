مدرب المنتخب – رياض البوعزيزي: «الخيار الأول للدولة هو مدرب تونسي» (فيديو)

أكّد الدولي التونسي السابق رياض بوعزيزي، الذي حضر هذا الجمعة اجتماعًا بوزارة الشباب والرياضة ضمّ شخصيات رياضية للتشاور حول ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطني، في تصريح لـ«تونس الرقمية»، أن مشاركته جاءت في إطار استشاري، موضحًا أن «الخيار الأول لدى السلطات يتجه نحو مدرب تونسي».

وأضاف أنه لا يمكن لأي طرف تقييم المشاركة التونسية في كأس الأمم الإفريقية سوى المدرب المغادر سامي الطرابلسي واللاعبين الذين خاضوا معه غمار هذه البطولة.