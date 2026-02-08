مدرب النادي الصفاقسي : فرطنا في نقطتين [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرّب النادي الرياضي الصفاقسي محمّد الكوكي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه فرّط في نقطتين خلال المقابلة التي جمعته عشية اليوم بالنادي الإفريقي لحساب الجّولة الخامسة إياب من بطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و أضاف : ” الأخطاء التحكيمية أثّرت على نتيجة المباراة فالنادي الإفريقي سجّل هدفا من تسلّل واضح.”

و ختم : ” النادي الصفاقسي تعرّض للعديد من المظالم التحكيمية و اليوم إصابة الطرابلسي أضرتنا على مستوى وسط الميدان.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



