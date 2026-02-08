Français
مدرب النادي الصفاقسي : فرطنا في نقطتين [فيديو]

أكّد مدرّب النادي الرياضي الصفاقسي محمّد الكوكي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه فرّط في نقطتين خلال المقابلة التي جمعته عشية اليوم بالنادي الإفريقي لحساب الجّولة الخامسة إياب من بطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و أضاف : ” الأخطاء التحكيمية أثّرت على نتيجة المباراة فالنادي الإفريقي سجّل هدفا من تسلّل واضح.”

و ختم : ” النادي الصفاقسي تعرّض للعديد من المظالم التحكيمية و اليوم إصابة الطرابلسي أضرتنا على مستوى وسط الميدان.”

