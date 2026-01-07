Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب جديد لأولمبيك سيدي بوزيد

مدرب جديد لأولمبيك سيدي بوزيد

أكد منصور العبدولي رئيس الهيئة التسييرية لنادي أولمبيك سيدي بوزيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب فاروق الجنحاوي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

و كان أولمبيك سيدي بوزيد قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب حلمي حمام بالتراضي.

يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد يتذيل جدول ترتيب منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 6 نقاط و ذلك بعد مضي 13 جولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

459
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

393
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
376
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
361
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
293
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
286
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
280
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
276
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
273
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
271
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى