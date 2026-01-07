مدرب جديد لأولمبيك سيدي بوزيد

أكد منصور العبدولي رئيس الهيئة التسييرية لنادي أولمبيك سيدي بوزيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب فاروق الجنحاوي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
و كان أولمبيك سيدي بوزيد قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب حلمي حمام بالتراضي.
يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد يتذيل جدول ترتيب منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 6 نقاط و ذلك بعد مضي 13 جولة.
