مدرب جديد لسيباستيان تونكتي في سيلتيك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقال نادي سيلتيك مدربه ويلفريد نانسي يوم أمس الاثنين بعد 33 يوما فقط من توليه المهمة و أعاد المدرب السابق مارتن أونيل لقيادة الفريق ‌حتى نهاية الموسم، عقب الهزيمة 3-1 أمام الغريم التقليدي رينجرز في مباراة القمة يوم السبت الفارط.

و تركت الخسارة حامل اللقب في المركز الثاني بجدول ‍الترتيب، متساويا في النقاط مع رينجرز و متأخرا بست نقاط عن المتصدر هارتس بعد مرور 20 جولة.

و كان أونيل قد تولّى تدريب سيلتيك بين عامي 2000 و 2005، وقاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية في موسمه الأول، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 قبل الخسارة ‌أمام بورتو بقيادة جوزيه مورينيو.

يذكر أنّ سلتيك كان محروما من خدمات لاعبه التونسي سيباستيان تونكتي في المباريات الأخيرة بسبب إلتزاماته مع المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



