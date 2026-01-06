Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب جديد لسيباستيان تونكتي في سيلتيك

مدرب جديد لسيباستيان تونكتي في سيلتيك

أقال نادي سيلتيك مدربه ويلفريد نانسي يوم أمس الاثنين بعد 33 يوما فقط من توليه المهمة و أعاد المدرب السابق مارتن أونيل لقيادة الفريق ‌حتى نهاية الموسم، عقب الهزيمة 3-1 أمام الغريم التقليدي رينجرز في مباراة القمة يوم السبت الفارط.

و تركت الخسارة حامل اللقب في المركز الثاني بجدول ‍الترتيب، متساويا في النقاط مع رينجرز و متأخرا بست نقاط عن المتصدر هارتس بعد مرور 20 جولة.

و كان أونيل قد تولّى تدريب سيلتيك بين عامي 2000 و 2005، وقاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية في موسمه الأول، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 قبل الخسارة ‌أمام بورتو بقيادة جوزيه مورينيو.

يذكر أنّ سلتيك كان محروما من خدمات لاعبه التونسي سيباستيان تونكتي في المباريات الأخيرة بسبب إلتزاماته مع المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

515
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

440
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
393
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
354
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
324
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
308
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
301
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
301
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
294
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
290
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى