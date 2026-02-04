Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرب فرنسي : النساء خلقن للإنجاب و ليس للعب كرة القدم

مدرب فرنسي : النساء خلقن للإنجاب و ليس للعب كرة القدم

أثار جاي رو، أحد أساطير في كرة القدم الفرنسية، جدلا كبيرا بتصريحاته عن الكرة النسائية، حيث أكد أن السيدات غير مؤهلات للممارسة اللعبة.

و وفقا لصحيفة “ماركا”، انتقد المدرب السابق لأوكسير، البالغ من العمر 87 عامًا، كرة القدم النسائية و لاعباتها.

و صرّح رو، في مقابلة مع صحيفة “ليست إيكلير”: “النساء خُلِقن للولادة.. و كرة القدم ليست مُصممة لهن، أفضل لاعبات كرة القدم لا يتمتعن بنفس بنية اللاعبين الذكور”.

و أضاف : “أكنّ احترامًا كبيرًا للشابات اللواتي يمارسن رياضتهن المفضلة، لكن إذا سألتموني إن كانت مباريات السيدات مثيرة، فأحيلكم إلى مباريات الدرجة الأولى التي تُقام أمام 800 متفرج”.

و تابع : “قابلتُ ذات مرة بطلة أوروبية في سباق 100 متر. اعترفت بأنه على الرغم من كل تدريباتها، كان بولت يتفوق عليها دائمًا بفارق 12 أو 14 مترًا في تلك المسافة. الرجال والنساء ليسوا متشابهين ، فهم ليسوا من نفس الطينة”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

325
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
314
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
296
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
294
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
292
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
291
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
280
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
277
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]
274
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى