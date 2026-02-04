مدرب فرنسي : النساء خلقن للإنجاب و ليس للعب كرة القدم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار جاي رو، أحد أساطير في كرة القدم الفرنسية، جدلا كبيرا بتصريحاته عن الكرة النسائية، حيث أكد أن السيدات غير مؤهلات للممارسة اللعبة.

و وفقا لصحيفة “ماركا”، انتقد المدرب السابق لأوكسير، البالغ من العمر 87 عامًا، كرة القدم النسائية و لاعباتها.

و صرّح رو، في مقابلة مع صحيفة “ليست إيكلير”: “النساء خُلِقن للولادة.. و كرة القدم ليست مُصممة لهن، أفضل لاعبات كرة القدم لا يتمتعن بنفس بنية اللاعبين الذكور”.

و أضاف : “أكنّ احترامًا كبيرًا للشابات اللواتي يمارسن رياضتهن المفضلة، لكن إذا سألتموني إن كانت مباريات السيدات مثيرة، فأحيلكم إلى مباريات الدرجة الأولى التي تُقام أمام 800 متفرج”.

و تابع : “قابلتُ ذات مرة بطلة أوروبية في سباق 100 متر. اعترفت بأنه على الرغم من كل تدريباتها، كان بولت يتفوق عليها دائمًا بفارق 12 أو 14 مترًا في تلك المسافة. الرجال والنساء ليسوا متشابهين ، فهم ليسوا من نفس الطينة”.

