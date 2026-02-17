مدرب مستقبل سليمان بسام زنودة : “فوز مستحق للترجي لقد كانوا أفضل منا على كل المستويات” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرب مستقبل سليمان بسام زنودة في تصريح لتونس الرقمية أنّ مباراة فريقه اليوم أمام الترجي لم تكن ودية فناديه كان مطالبا بالفوز للخروج من المرتبة الأخيرة أما فريق باب السويقة فكان يسعى وراء نقاط الإنتصار من أجل الإقتراب إلى الصدارة.

و أضاف :”فوز مستحق للترجي لقد كانوا أفضل منا على كل المستويات خاصة على مستوى الزاد البشري”.

و ختم : ” نحن نعاني من ضائقة مالية و من نقص كبير في الزاد البشري بالإضافة إلى ذلك لم نقم بتحصيرات جيّدة خلال بداية الموسم و بالتالي وصلنا إلى هذه الوضعية الصعبة.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



