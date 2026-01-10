مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اقترب الفرنسي فرانك هايس من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعدما فتحت الجامعة التونسية لكرة القدم باب المفاوضات الجادة معه، بحثًا عن مدرب جديد يقود نسور قرطاج في المرحلة المقبلة، عقب نهاية مشوار الفريق مبكرا في كأس الأمم الإفريقية.

و جاء تحرك المكتب الجامعي بعد قرار إقالة سامي الطرابلسي من منصبه، إثر الخسارة أمام منتخب مالي، و الخروج من البطولة القارية عند ثمن النهائي و هو ما دفع المسؤولين إلى تسريع خطوات التغيير الفني.

و كشفت تقارير إعلامية تونسية أن المفاوضات مع هايس شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يتركز النقاش حاليًا حول الجوانب المالية و بنود التعاقد، إلى جانب التنسيق مع وزارة الرياضة لحسم الملف بشكل رسمي.

و يأتي اسم فرانك هايس على رأس الترشيحات، خاصة بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب نيس الفرنسي، الذي يضم الظهير التونسي علي العابدي، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الفرنسي.

في المقابل، لم يقتصر اهتمام الجامعة التونسية لكرة القدم على خيار واحد، إذ ضمت القائمة المختصرة عددًا من الأسماء الأخرى، أبرزهم نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي و التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



