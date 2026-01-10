Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي

اقترب الفرنسي فرانك هايس من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، بعدما فتحت الجامعة التونسية لكرة القدم باب المفاوضات الجادة معه، بحثًا عن مدرب جديد يقود نسور قرطاج في المرحلة المقبلة، عقب نهاية مشوار الفريق مبكرا في كأس الأمم الإفريقية.

و جاء تحرك المكتب الجامعي بعد قرار إقالة سامي الطرابلسي من منصبه، إثر الخسارة أمام منتخب مالي، و الخروج من البطولة القارية عند ثمن النهائي و هو ما دفع المسؤولين إلى تسريع خطوات التغيير الفني.

و كشفت تقارير إعلامية تونسية أن المفاوضات مع هايس شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يتركز النقاش حاليًا حول الجوانب المالية و بنود التعاقد، إلى جانب التنسيق مع وزارة الرياضة لحسم الملف بشكل رسمي.

و يأتي اسم فرانك هايس على رأس الترشيحات، خاصة بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب نيس الفرنسي، الذي يضم الظهير التونسي علي العابدي، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الفرنسي.

في المقابل، لم يقتصر اهتمام الجامعة التونسية لكرة القدم على خيار واحد، إذ ضمت القائمة المختصرة عددًا من الأسماء الأخرى، أبرزهم نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي و التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

348
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
291
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
278
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
266
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
260
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة
257
الأخبار

تعيين طاقم تحكيم مباراة الترجي و اتحاد بن قردان
256
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي
253
الأخبار

كأس الأبطال: باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا بركلات الترجيح، السجل الكامل
250
الأخبار

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى