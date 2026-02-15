مدرّب النادي الصفاقسي محمّد الكوكي يكشف سر الفوز أمام اتحاد بن قردان (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مدرّب النادي الصفاقسي محمّد الكوكي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه كان اليوم أمام ضرورة الفوز خاصة بعد خسارة النقاط في آخر مباراتين.

و زاد : ” اليوم عدنا للإنتصارات أمام منافس محترم و في مباراة صعبة و ذلك بسبب أرضية ملعب و بسبب العوامل الطبيعية إذ لم تخدمنا الرياح خاصة في الشوط الأوّل.”

و ختم : “الأهم بالنسبة لنا اليوم هو تحقيق الثلاث نقاط و الفضل يعود إلى اللاعبين الذين كانوا جاهزين على المستوى الذهني إذ لم يقوموا بأخطاء كثيرة.

