Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرّب النادي الصفاقسي محمّد الكوكي يكشف سر الفوز أمام اتحاد بن قردان (فيديو)

أكّد مدرّب النادي الصفاقسي محمّد الكوكي في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه كان اليوم أمام ضرورة الفوز خاصة بعد خسارة النقاط في آخر مباراتين.

و زاد : ” اليوم عدنا للإنتصارات أمام منافس محترم و في مباراة صعبة و ذلك بسبب أرضية ملعب و بسبب العوامل الطبيعية إذ لم تخدمنا الرياح خاصة في الشوط الأوّل.”

و ختم : “الأهم بالنسبة لنا اليوم هو تحقيق الثلاث نقاط و الفضل يعود إلى اللاعبين الذين كانوا جاهزين على المستوى الذهني إذ لم يقوموا بأخطاء كثيرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

269
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]

263
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
246
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تضبط إجراءات و طرق تطبيق “التصريح بالوجود” عن بُعد للشركات و تكليف السجل الوطني للمؤسسات بإدارة منصة إلكترونية في الغرض
238
الأخبار

فوز قائمة وليد بن محمد بانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
235
أخر الأخبار

الهند: صفقة لشراء 114 طائرة «رافال»… وسافران تعلن استعدادها لافتتاح مصنع محلي
230
الأخبار

المنستير : تحذيرات من اضطراب البحر و رياح قوية تدعو البحارة إلى توخي الحذر
225
الأخبار

وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال
219
أخر الأخبار

ديزلغيت: إحالة فولكسفاغن إلى المحكمة الجنحية في باريس بتهمة الغشّ!
216
الأخبار

تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرّقمي للإدارة محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة
212
الأخبار

مصرع و إصابة 26 شخصا في تصادم حافلتين جنوبي كوت ديفوار

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى