مدرّب برشلونة فليك : “لا أملك الوقت لمشاهدة ريال مدريد”

تحدث هانزى فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني ، عن المواجهة المهمة التى تجمع فريقه أمام ريال أوفييدو، غداً، فى الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإسباني.

و قال فليك في المؤتمر الصحفى للمباراة : “نلعب على أرضنا مُجدداً و هذا أمر جيّد و نُريد الفوز فالأمر يتعلق بكيفية بدايتنا لأنهم دومًا هم من يُسجّل أولًا وفق المُباريات الأخيرة، علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ البداية ، أعتقد أن هُناك العديد من التغييرات الإيجابية التي طرأت خلال العام و نصف العام الماضيين”.

و أضاف مدرب برشلونة : “لم نستثمر الكثير من الأموال لكننا اتخذنا القرارات الصائبة بشأن اللاعبين الذين انضموا إلينا و نمنح لاعبي لاماسيا فُرصًا للتطوّر و النمو ، هذا وضع ممتاز، الاستقرار مُهم للنادي و سنرى ما سيحدث في الإنتخابات لأن الأعضاء هم من سيحدد مُستقبل النادي و آمل أن نسير في الاتجاه الصحيح”.

و تابع فليك : “علينا إدارة الدقائق التى سيلعبها أراوخو و علينا مُراقبة حالته البدنية ، لكنه أفضل بكثير و قد يكون خيارًا مُناسبًا للبدء أساسيًا ، سنعرف المزيد غدًا ، غافي أراه كل يوم تقريبًا و هو يتدرّب و يتحسّن كثيرًا كما أنّه يستعيد لياقته البدنية و يتطور ، أفضل شيء له هو التحلي بالصبر و الهدوء ، علينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة دون تسرّع ، أمامه مسيرة طويلة و لا داعي للعجلة و القول يجب أن أكون هُناك الآن ‘ ، المُهم هو أن يعود سالمًا معافى”.

و أضاف مدرب برشلونة، “ليس لدينا وقت كافٍ للتدرّب على ذلك قبل مباراة في براغ ، لكننا ناقشنا الأمر في براغ كان الوضع مُختلفًا لا أريد اختلاق الأعذار لكن الجو كان باردًا جدًا، نحتاج إلى دقائق للتأقلم مع ذلك، كان لديهم لاعبون طوال القامة و كان من الممكن أن يُسجّل الهدف الثاني ، أثق بفريقي و أعتقد أنّ الأمر يتعلق بالتمركز الجيّد و اللياقة البدنية ، ارتكبنا بعض الأخطاء و لهذا السبب نستقبل أهدافًا و ربّما أنت مُحق، علينا أن نكون في غاية الانتباه و التركيز بشأن ذلك”.

و استكمل المدرب الألماني : “لا يوجد أي تأثير على المنافسة للتتويج بلقب الدوري الإسباني فالطريق لا يزال طويل و لا أملك الوقت الكافي لمُشاهدة ريال مدريد” .

و شدّد مدرب البارسا خلال تصريحاته قائًلا : “بإمكان فيرمين لوبيز قلب مُجريات المُباريات و هذا ما نحتاجه منه أن يكون في هذا المستوى ، أحيانًا يكون أكثر هدوءًا مع الكُرة، يتمتع بديناميكية عالية و حماس كبير ، عندما يُهاجم في المساحات يُشكّل خطرًا كبيرًا على الخصم ، هذا ما أريد رُؤيته منه ، أمام المرمى يصنع الفرص و يضغط أيضًا على دفاع الخصم”.

