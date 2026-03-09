مدرّب جديد لأجاكس أمستردام الهولندي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي أجاكس أمستردام عن تعيين مدرب الفريق الرديف أوسكار غارسيا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول بأثر فوري خلفا لفريد غريم الذي سيعود إلى مهامه داخل أكاديمية النادي.

و أوضح المدير الفني لأجاكس، جوردي كرويف، أن هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع غريم.

و قال كرويف “أجريت أنا و غريم نقاشا حول ما هو الأفضل للنادي و اتفقنا معا على أن التغيير أصبح ضروريا. لقد تولى المهمة في فترة صعبة و بذل كل ما في وسعه و نحن ممتنون له على ذلك”.

و سيشرف الإسباني أوسكار غارسيا (51 عاما) على قيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

و أضاف كرويف : “الأشهر المقبلة مهمة للغاية بالنسبة للنادي. و لا تزال أمامنا ثماني مباريات و يجب أن نستخلص منها أقصى ما يمكن”.

و سينضم إلى الطاقم الفني كل من مساعده كارلوس غارسيا و مدرب حراس المرمى خوان بابلو كوليناس و المعد البدني إنريكي سانز الذين كانوا يعملون معه سابقا ضمن الجهاز الفني للفريق الرديف.

و في المقابل، سيتولى بول نوويتن تدريب الفريق الرديف.

و يحتل أجاكس حاليا المركز الخامس في البطولة الهولندية لكرة القدم برصيد 44 نقطة، بعدما حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



