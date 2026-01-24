مدرّب جديد لشبيبة القيروان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شبيبة القيروان اليوم السبت عن فسخ العقد بالتراضي مع المدرّب منير راشد و التعاقد رسميا مع البلجيكي لوك إيمايل لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.

و تحتل شبيبة القيروان عقب مرور 17 جولة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من اربعة انتصارات و تعادلين و 11 هزيمة.

و يحل نادي عاصمة الاغالبة ضيفا على الترجي الرياضي يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الثامنة عشرة.

