مدرّب جديد للقوافل الرياضية بقفصة

قال فرحات زروق أنه توصل الى اتفاق مع القوافل الرياضية بقفصة الناشطة ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للاشراف على تدريب فريق الأكابر لبقية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

و أوضح زروق لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه سيباشر مهامه على رأس قوافل قفصة اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة القادمة امام مستقبل القصرين المقررة يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 13.00 بمركب محمد رواشد بقفصة في اطار الجولة الثامنة عشرة.

و يأتي هذا التغيير على رأس الجهاز الفني لقوافل قفصة بعد حصول القطيعة مع المدرب عز الدين خميلة اثر الهزيمة الثقيلة أمام القلعة الرياضية 1-4 خارج القواعد يوم الاحد الفارط لحساب الجولة السابعة عشرة.

و كان زروق استهل الموسم الجاري مدربا لقوافل قفصة قبل ان يغادرها خلال شهر نوفمبر الماضي.

و تحتل قوافل قفصة المركز السادس للمجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

