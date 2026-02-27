مدرّب جديد لمستقبل سليمان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد أمين ليبريسو رئيس مستقبل سليمان التعاقد الرسمي مع امين قارة كمدرب أول لفريق أكابر كرة القدم في ما تبقى من الموسم الرياضي الجاري.

و أوضح ليبيرسو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة انه لم يتم بعد تعيين بقية اعضاء الاطار الفني الذي سيرافق المدرب الجديد في مهامه.

جدير بالذكر أنّ خمسة مدربين تداولوا هذا الموسم الإشراف الفني على مستقبل سليمان هم محمد التلمساني ومنير الشيحي ومحمد العياري ومحمد العرعوري وبسام زنودة.

و يمرّ مستقبل سليمان بأزمة نتائج خانقة، إذ لم يتذوق طعم الفوز في بطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ 28 سبتمبر 2025 حين فاز خارج قواعده على الترجي الجرجيسي بنتيجة 3-1.

و يتذيل زملاء معز بن شريفية جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من انتصارين و7 تعادلات مقابل 12 هزيمة.

