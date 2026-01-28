مدرّب مساعد الإتحاد المنستيري محمد خليف بوزقرو يكشف أسباب هزيمة فريقه أمام الأولمبي الباجي (فيديو)

أكّد مدرّب مساعد الإتحاد المنستيري محمد خليف بوزقرو في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه لم يُحقّق بداية طيبة خلال مباراته اليوم أمام الأولمبي الباجي.
و أضاف : ” رغم ذلك قدّمنا شوط ثاني طيّب لكن المنافس تفنّن في إضاعة الوقت.”
و زاد : ” لا أريد الحديث عن الأخطاء التحكيمية لكنها أثّرت على نتيجة المباراة فالحكم لم يصفر ضربة جزاء لصالحنا.”
و ختم : ” خضنا مباراة جيّدة رغم الغيابات العديدة في صفوفنا و للأسف أضعنا العديد من الفرص.”
