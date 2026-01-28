Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدرّب مساعد الإتحاد المنستيري محمد خليف بوزقرو يكشف أسباب هزيمة فريقه أمام الأولمبي الباجي (فيديو)

أكّد مدرّب مساعد الإتحاد المنستيري محمد خليف بوزقرو في تصريح لتونس الرقمية أنّ فريقه لم يُحقّق بداية طيبة خلال مباراته اليوم أمام الأولمبي الباجي.

و أضاف : ” رغم ذلك قدّمنا شوط ثاني طيّب لكن المنافس تفنّن في إضاعة الوقت.”

و زاد : ” لا أريد الحديث عن الأخطاء التحكيمية لكنها أثّرت على نتيجة المباراة فالحكم لم يصفر ضربة جزاء لصالحنا.”

و ختم : ” خضنا مباراة جيّدة رغم الغيابات العديدة في صفوفنا و للأسف أضعنا العديد من الفرص.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

474
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

384
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
342
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
338
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
336
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
305
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
298
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
283
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
280
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
278
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى