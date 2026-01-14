مدنين: إقرار غلق 7 فضاءات طفولة غير قانونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقرت اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقطب او تحتضن أطفالا دون الحصول على التراخيص اللازمة او كراس الشروط المنظّم في المجال، غلق 7 فضاءات طفولة بولاية مدنين تنشط على خلاف الصيغ القانونية.

كما أقرت هذه اللجنة، خلال اجتماعها الملتئم الثلاثاء، بمقر الولاية، باشراف الكاتب العام للولاية خميس المجاهد النظر في مسائل متصلة باستكمال الاجراءات الادارية لبعض الفضاءات الأخرى.

*وات

