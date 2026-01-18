Français
Anglais
العربية
الأخبار

مدنين : ارتفاع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد التدريس بنظام الحصة الواحدة

مدنين : ارتفاع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد التدريس بنظام الحصة الواحدة

ارتفع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد التدريس بنظام الحصة الواحدة بولاية مدنين الى 19 مؤسسة إعدادية وثانوية، وذلك بعد ان انطلقت التجربة لأول مرة في مدنين في السنة الدراسية 2019/2020 ب3 اعداديات فقط .

و قال خير الدين بوقارص مدير المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين في تصريح ل(وات) ” يتم العمل على تعميم التجرية بالنظر إلى ما حققته من نتائج ايجابية” .

و أوضح أن هذه التجربة أبرزت نجاعتها على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي وتحسن مردودية التلاميذ من ذلك انها مكنت مع انطلاقها في اعدادية الزيتوني من نجاح تلميذ الى النموذجي لاول مرة في تاريخ المؤسسة الى جانب فوائدها على المستوى اللوجستي والنقل المدرسي وتجنيب التلميذ عدة سلوكيات من المحيط الخارجي ومن الدخلاء والضغط على كلفة استهلاك الكهرباء والماء مع المحافظة على البنية التحتية والتجهيزات البيداغوجية والتربوية.

و أبرز بوقارص ان هذا النظام للحصة الواحدة وفر فرصة للتلميذ لاحتضانه طيلة الوقت من الساعة الثامنة صباحا الى حين انتهاء زمن التمدرس وعند اي مانع تتوفر فضاءات تحتضن التلميذ ما يتم القطع مع دخول الغرباء عن المؤسسة التربوية او خروج التلميذ الى الشارع ومراقبته اكثر.

و ذكر أن هذه التجربة تم الاستئناس بها في مندوبيات جهوية للتربية في عدة ولايات تعميما للفائدة الا انها تستوجب بالتوازي إصلاحا للزمن المدرسي وخاصة على مستوى المعاهد الثانوية من أجل امكانية تعميمها بأوفر فرص النجاح ودون ضغط حسب قوله.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
324
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
314
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
245
أخر الأخبار

رسمي : الخميس 22 جانفي..اتحاد الشغل يعقد هيئة ادارية وطنية
240
الأخبار

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري
237
الأخبار

الإتحاد السينغالي لكرة القدم يحتج حول التجاوزات بحق المنتخب قبل نهائي الكان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى