مدنين: اضطراب وانقطاع الماء بعدد من المناطق

أعلنت الشّركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغها الصّادر اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026 أنّه نظرا للتّقلبات الجوية التي تشهدها المناطق السّاحلية منذ يوم الإثنين 19 جانفي 2026 مما استدعي تخفيضا ظرفيا لكميات المياه المنتجة بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة من ولاية مدنين والزارات من ولاية قابس، سيتمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصّالح للشّرب بالمناطق المرتفعة من جزيرة جربة ومعتمديات مدنين الشّمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنقردان وسيدي مخلوف.

وأكّدت الشّركة أنّه من المنتظر استئناف التّزويد بصفة طبيعية تدريجيا بعد استئناف تشغيل كامل خطوط الانتاج بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة والزارات حال استقرار العوامل الجوية.

