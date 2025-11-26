Français
الأخبار

مدنين تستعد لاحتضان صالون جهوي يجمع الفلاحة والمياه والطاقة المتجددة في ربيع 2026

تستعد ولاية مدنين لاحتضان الدورة الثانية من صالون الفلاحة والمياه والري والطاقات المتجددة الموجّه لولايات الإقليم الخامس (مدنين، تطاوين، قابس، قبلي)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 4 أفريل 2026.

ويأتي تنظيم هذا الصالون تحت شعار “الفلاحة… المياه والطاقة: واقع وتطلعات” بهدف دعم التطور الزراعي في الجنوب التونسي، وتسليط الضوء على آفاق القطاعين الفلاحي والبيولوجي، إضافة إلى إبراز إمكانيات الاستثمار في الطاقات المتجددة وتقنيات الري الحديثة.

وسيشارك في الصالون عدد من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات والمراكز الفنية المختصة، إلى جانب مؤسسات ناشطة في مجالات الزراعة البيولوجية، الطاقة الشمسية، إدارة الموارد المائية، معدات الري، والعربات الفلاحية.

كما ستُخصص فضاءات للتعريف بخدمات الصحة الحيوانية، وتطبيقات تكنولوجيات المعلومات، والمراكز العاملة في التقنيات البيئية، إضافة إلى حضور مؤسسات مصرفية ومخابر مختصة في البيوتكنولوجيات والأحياء المائية، فضلاً عن عرض مخصص لقطاع زراعة الزيتون.

المصدر: وات

تعليقات

