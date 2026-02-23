مدنين في أجواء رمضانية استثنائية: أكثر من 5300 نشاط ديني وروحي خلال الشهر الكريم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استعدّت ولاية مدنين لاستقبال شهر رمضان ببرنامج ديني مكثف يضم أكثر من 5300 نشاط، أشرفت على إعداده الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين بالتنسيق مع عدد من الأطراف المعنية.

وأكد المدير الجهوي للشؤون الدينية، أيمن بن عمر، أن التحضيرات شملت تهيئة المساجد والجوامع عبر أشغال صيانة وتنظيف وطلاء وفرش، لضمان أفضل الظروف لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة الروحية والعلمية، من بينها ختمات القرآن الكريم، دروس الوعظ والإرشاد، المسامرات الدينية، وصلاة التراويح في مختلف المساجد. كما تتواصل للسنة الثانية مسابقة “القارئ الصغير” المخصصة لأطفال الكتاتيب، والتي تنطلق محليًا قبل أن تُختتم بمرحلة جهوية.

ومن بين المبادرات المتواصلة كذلك “المقهى الثقافي”، الذي يجمع الإطارات الدينية بالشباب في فضاءات خارج المساجد للنقاش حول قضايا فكرية وسلوكية تعزز الوعي المجتمعي. كما يشمل البرنامج نشاط “حتى مطلع الفجر”، الذي يتضمن دروسًا دينية وصلاة القيام والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان.

المصدر: وات

