الأخبار

مدنين في رمضان: 3000 طرد غذائي ودعم إضافي للعائلات محدودة الدخل

تتواصل بولاية مدنين عمليات توزيع المساعدات الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان، في إطار برنامج تضامني أعدّته اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، عادل القاسمي، أن الحملة تشمل توزيع 3 آلاف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجّلة ضمن منظومة الأمان الاجتماعي. ويضمّ كل طرد 17 مادة أساسية، بقيمة تقدّر بـ115 دينارًا، مع تسجيل زيادة في عدد المنتفعين وفي قيمة المساعدة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار إلى أن عملية التعليب ستُستكمل قريبًا قبل الشروع في التوزيع بمختلف معتمديات الجهة، مؤكّدًا أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن جهود تعزيز التضامن خلال شهر الصيام.

المصدر: وات
تعليقات

مواضيع ذات صلة:

