مدنين : وصول 24 حافلة مزدوجة لتحسين خدمات الشركة الجهوية للنقل بمدنين و تطاوين

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين، مساء اليوم الجمعة، 24 حافلة مزدوجة اقتنتها في اطار صفقة ابرمتها وزارة النقل مع الصين، ستوزع على الولايتين بعدد 17 حافلة لولاية مدنين و7 حافلات لولاية تطاوين.

و ستتوزع هذه الحافلات على وكالات الشركة بعدد 4 حافلات بوكالة الشركة بتطاوين و3 حافلات بوكالة غمراسن في ما ستوزع بقية الحافلات على وكالات ولاية مدنين بعدد 4 حافلات بوكالة مدنين و5 لوكالة جربة حومة السوق وحافلتان بكل من وكالة جربة ميدون و بن قردان و جرجيس و بني خداش.

و ستساهم الحافلات الجديدة التي ستدخل حيز الاستغلال نهاية هذا الاسبوع في تعزيز اسطول الشركة وتواتر السفرات والحفاظ على الخطوط وخاصة تحسين الخدمات والارتقاء بها الى درجات من الجودة سيما وان هذه الحافلات تتوفر على مواصفات توفر الراحة الى جانب مساهمتها في دعم خدمات النقل المدرسي والجامعي والحضري وتلافي حالات التاخير، وفق الناطق الرسمي باسم الشركة شكري الجزيري.

و تمثل هذه الحافلات مرحلة اولى ستعقبها في مرحلة لاحقة حافلات مكيفة للخطوط البعيدة عبر صفقات قادمة ينتظر ان تصل الى الشركة نهاية السنة وهو ما يعطي اريحية اكثر في عمل اسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين ويحسن من خدماتها ليبقى دور المواطن مهما في الحفاظ على هذه المكتسبات وتجنب سلوكيات من شانها ان تلحق الاضرار بها.

و قد انتظم مساء اليوم حفل بمقر الشركة بمدنين لتسلم هذه الحافلات المزدوجة اشرف عليه والي مدنين وليد الطبوبي والمدير العام للشركة محي الدين بن عون وعدد من اطاراتها.

